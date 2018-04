Subtelna bielizna ciążowa - jak wybrać najwygodniejszą?

Jedną z najważniejszych rzeczy na którą powinny zwrócić uwagę przyszłe mamy to aby subtelna bielizna ciążowa nie uciskała na brzuch ani piersi. Materiał powinien być subtelny i delikatny tak aby uniknąć na skórze wszelkich otarć i podrażnień. Kolejnym ważnym elementem jest również to aby materiał z której jest wykonana bielizna był przewiewny i pozwalał skórze oddychać. Dzięki czemu ciężarna uniknie ryzyka powstawania bakterii. Odpowiedni moment na kupno bielizny ciążowej to mniej więcej drugi miesiąc, kobieta może ją wtedy nosić aż do zakończenia karmienia piersią. Piersi zaczynają się wtedy powiększać, stają się bardziej wrażliwe i bolesne. Dlatego ważne jest aby taki biustonosz wykonany był z delikatnej tkaniny. Nie zapominajmy, że subtelna bielizna ciążowa to nie tylko biustonosz, ale także i majtki, które powinny być wykonane z bawełny, a nie ze sztucznego materiału gdyż wtedy nie będą uciskać brzucha ciężarnej kobiety.

Bielizna dla kobiet ciężarnych - czy musi być mało kobieca i subtelna?

Wiele przyszłych mam nie zdaje sobie sprawy, że podczas ciąży kiedy powiększa nam się brzuch, biodra i piersi mogą być tak samo atrakcyjne dla swoich wybranków. Subtelna, bawełniana bielizna ciążowa może być wykończona elementami koronkowymi, ozdobnymi czy też falbankami. Będzie wtedy bardzo zmysłowa i uwodzicielska, a każda przyszła mama wciąż będzie mogła czuć się piękna!